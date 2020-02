Coronavirus: Inter rimborsa i biglietti per la partita Ludogorets, Unc esorta gli altri club calcio

Valeria Panigada 25 febbraio 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

L'Inter ha annunciato il rimborso dei biglietti della partita di Europa League contro il Ludogorets che si giocherà a porte chiuse. E ora l'Unione Nazionale dei Consumatori (Unc) esorta anche gli altri club calcistici a fare lo stesso per le partite di campionato. "Stiamo scrivendo a tutte le principali società di calcio di serie A, dalla Juventus all'Inter, chiedendo il rimborso sia del singolo biglietto che, nel caso di tifoso abbonato, della quota parte dell'abbonamento" afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc."Non per niente - ricorda l'associazione - l'Antitrust il 7 gennaio ha già avviato nove procedimenti istruttori nei confronti di Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Cagliari Genoa e Udinese, proprio perché non riconoscevano, nelle loro condizioni generali di contratto, il diritto dei tifosi ad ottenere il rimborso di una quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio".