Coronavirus, Gualtieri: stop tasse nella zona rossa, concordata con Abi sospensione rate mutui

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Stop agli adempimenti fiscali per i cittadini residenti nella "zona rossa" colpita dal coronavirus, e alle prese con la relativa malattia COVID-19. Lo ha annunciato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al Tg1, parlando del decreto appena varato per fronteggiare l'emergenza del virus."Oggi abbiamo varato questo decreto ministeriale con cui sospendiamo i pagamenti degli adempimenti fiscali e le ritenute fiscali per i cittadini della zona rossa. Era una misura doverosa".La sospensione, si legge nella nota, riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.I comuni coinvolti sono:Per la LombardiaBertonico (LO); Casalpusterlengo (LO); Castelgerundo (LO); Castiglione D'Adda (LO); Codogno (LO); Fombio (LO) Maleo (LO)San Fiorano (LO) Somaglia (LO)Terranova dei Passerini (LO)Per il Veneto Vo' (PD).Il titolare del Tesoro ha anche annunciato che il governo sta "definendo una serie di misure per la zona rossa"."Abbiamo già concordato la sospensione dei mutui con l'Abi per i cittadini della zona rossa - ha precisato Gualtieri - e ora stiamo predisponendo misure a sostegno della liquidità delle imprese che verranno definite a seconda del quadro complessivo"."La priorità è quella del contenimento. È bene che ci sia unità, voglio dare un messaggio di serenità e fiducia".