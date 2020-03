Coronavirus, Gualtieri: possibile intervento risorse comuni Ue, nessuno perderà lavoro

Laura Naka Antonelli 11 marzo 2020 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

E' possibile un "intervento positivo da parte dell'Unione europea" ed è "probabile" che si possano utilizzare "risorse comuni europee per alleggerire l'impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione del consiglio dei ministri, che ha dato il via libera alla richiesta al Parlamento di un ulteriore scostamento dal deficit."Nessuno perderà il lavoro per il Coronavirus - ha aggiunto Gualtieri, che ha parlato anche di "sostegno alla liquidità delle famiglie" e "interventi sulle scadenze fiscali anche con "meccanismi di parziale ristoro per territori e imprese".