Coronavirus, Gualtieri: 'possibili conseguenze su crescita, ma non su conti pubblici che sono in buona salute'

Laura Naka Antonelli 27 febbraio 2020 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Il coronavirus potrà avere conseguenze "sulla crescita ma non sui conti pubblici che godono di buona salute". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato da Radio 24.Tra l'altro, anche se "è presto per i dati del 2019" Gualtieri ha sottolineato che "a fine anno c'è stato un aumento delle entrate fiscali ed entriamo in una fase difficile con un miglioramento".Sulla flessibilità, "stiamo lavorando. Naturalmente siamo pronti anche a utilizzare le circostanze eccezionali previste ma qui non si tratta di un solo paese".In ogni caso nella giornata di oggi a Napoli, dove si svolgerà il Vertice intergovernativo italo-francese, "chiederemo e ci troveremo d'accordo con Macron" sulla "necessità di una risposta comune e concertata. E' un fenomeno globale e serve una risposta globale".