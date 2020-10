Coronavirus, Gualtieri: 'escludiamo nuovo lockdown, ma serve surplus attenzione e vigore'

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

"Noi escludiamo un nuovo lockdown (a causa dell'emergenza COVID-19), ma dobbiamo rafforzare tutte le misure. Dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nelle misure per il contenimento del virus". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, interpellato da Rainews 24.Parlando di Nadef, il titolare del Tesoro ha confermato che, secondo le stime del governo, il Pil italiano soffrirà una caduta "pesante", pari a -9%, ma "migliore di quanto previsto questa estate da molti istituti. Questo perchè c'è stato un forte rimbalzo" nel corso del terzo trimestre."Il virus non è sconfitto - ha detto ancora il ministro, aggiungendo che in questo momento ci troviamo a "un bivio". Inoltre, anche per contenere "l'impatto economico, si devono fare tutti gli sforzi per contenere il virus in questa seconda ondata".