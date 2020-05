Coronavirus, George Soros: 'preoccupato per l'Italia, trattata male da Ue e Germania'

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2020 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

"Sono preoccupato, in particolare, per l'Italia". Così il finanziere e filantropo George Soros, in un discorso in cui parla del rischio che l'Unione europea, colpita dalla crisi del coronavirus COVID-19, non riesca a sopravvivere.Soros ha aggiunto che "l'Italia è stata trattata male sia dall'Unione europea che dalla Germania". Le sue dichiarazioni sono state riportate da Reuters, sulla base della trascrizione di un incontro del finanziere con la stampa.Soros ha poi avvertito che la 'sopravvivenza Ue a rischio senza bond perpetui'.