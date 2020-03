Coronavirus: Generali crea fondo da 100 mln per far fronte a emergenza

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha deciso di costituire un fondo straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza coronavirus a livello internazionale. Il fondo, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia, ma anche negli altri paesi in cui Generali opera, prevede iniziative immediate, per rispondere velocemente alla crescente emergenza, e di medio periodo, per favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi. Al fondo potranno contribuire anche i dipendenti di Generali.Il fondo prevede un primo sostegno fino a 30 milioni da destinare a emergenze straordinarie in Italia, finanziando le priorità che verranno definite insieme al Servizio Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile italiana, oltre che a iniziative a favore delle persone, come i clienti di Generali in situazioni di particolare difficoltà in conseguenza della crisi o le piccole e medie imprese dei settori più colpiti e particolarmente vulnerabile alla crisi, e i loro dipendenti.