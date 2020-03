Coronavirus: Fontana, stiamo proseguendo sulla buona strada per contagi

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

"Non ho ancora i numeri ufficiali sui contagi di oggi, ma le indicazioni che mi arrivano è che stiamo proseguendo sulla buona strada. Stiamo mantenendo quel trend che non è più in salita e non stiamo andando avanti con la progressione". A dirlo Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, nel corso del consueto appuntamento con la stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Questo è l'aspetto positivo, a cui guardiamo con interesse, attenzione e con grande speranza", ha aggiunto ribadendo il fatto che non bisogna ab-bassare la guardia. "Purtroppo oggi, non so se è stata solo una mia impressione ma ho visto più macchine e più gente in giro. Come se le buone notizie che sono arrivate negli ultimi giorni avessero fatto in modo che i nostri cittadini non si sentivano più obbligati a proseguire nel rispetto delle regole. Se ricominciamo la vita normale, purtroppo rischiamo di far tornare i risultati in negativo".