Coronavirus: Fontana, numeri in linea in Lombardia

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

"Oggi i numeri sono in linea. Direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo al procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti". Lo ha dichiarato, riferendosi al numero dei contagi, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione sul coronavirus. "Quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto, ovvero che inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa". "È chiaro che bisogna mantenere la massima attenzione ai provvedimenti", ha avvertito Fontana.