Coronavirus, Flixbus: stop a viaggi in Italia fino al 3 aprile

Laura Naka Antonelli 11 marzo 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Flixbus dice stop ai viaggi in Italia fino al 3 aprile, a causa dell'emergenza coronavirus.La compagnia di trasporti "per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni, che chiedono di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza-domicilio, sospenderĂ fino al 3 aprile il suo servizio su tutto il territorio italiano", si legge nel comunicato."Tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso, tramite voucher, del prezzo totale del biglietto precedentemente acquistato".