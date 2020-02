Coronavirus: Federturismo scrive a premier Conte per stato crisi settore

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Federturismo scrive al premier, Giuseppe Conte, chiedendo lo stato di crisi per il settore del turismo e "di attivare tutte le misure di supporto a tutela dei posti di lavoro e della vita stessa delle nostre imprese"."Dopo le ultime gravi notizie relative alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese hanno messo in ginocchio l’industria del turismo italiano. Le stime più prudenti prima della diffusione parlavano di una perdita di 5 miliardi di euro - dichiara la vicepresidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - ma adesso ci troviamo nella condizione di non poter più nemmeno stimare l’impatto a causa della drammatica evoluzione in corso"."Anche nel caso di una rapida soluzione del problema per il nostro settore la stagione è compromessa: oltre alle migliaia di cancellazioni, si aggiungono le mancate prenotazioni per tutto il secondo semestre 2020, normalmente già a buon punto in questa parte dell’anno", aggiunge Lalli ricordando che il turismo è un comparto che rappresenta il 10% del Pil e oltre 4 milioni di lavoratori.