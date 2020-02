Coronavirus: F. Boccia, "fuori da caos iniziale. Pronti a ripartire"

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

"Quando il Paese è unito e agisce in maniera responsabile di fronte alle emergenze si trovano sempre soluzioni condivise. Per questo ringrazio le Regioni, gli Enti locali, tutti gli operatori sanitari per la collaborazione senza sosta e le forze politiche per il senso di responsabilità. Oggi in Aula andrà dopo solo quattro giorni il decreto-legge sul coronavirus. Siamo un Paese serio, l'Italia fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 ha tenuto un approccio rigoroso e trasparente perché l'obiettivo immediato era contenere il contagio; e grazie alle misure messe in atto in accordo con le Regioni siamo riusciti a circoscrivere i cluster, i focolai, che oggi sono limitati soltanto ad alcune province. Adesso però è il momento di ripartire, l'Italia è un grande Paese e il Salone del Mobile slittato solo di due mesi ne è il simbolo. Un Paese che agisce in maniera tempestiva, si riorganizza ma poi riparte sempre". Questo il commento il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in diretta a Omnibus su La7.