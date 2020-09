Coronavirus, Draghi: 'da governi data giusta risposta, con aumento debito e deficit'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2020 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

"I governi hanno dato la giusta risposta con l'aumento del debito e del deficit per ammorbidire l'impatto del Covid". Così, stando a quanto riporta l'Ansa, l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, in una intervista rilasciata nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia - Escardio 2020.Tuttavia Draghi ha aggiunto che, a suo avviso, solo "la scoperta del vaccino eliminerà tante incertezze che ci sono al momento". "Finché non sarà trovato un vaccino anti-Covid, per rilanciare l'economia servono test di massa e tracciamento", ha aggiunto l'ex numero uno della Bce.