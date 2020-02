Coronavirus: Di Maio, pronti 300 mln per imprese. Settimana prossima vertice su Made in Italy

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

"Per martedì ho convocato una riunione per fare il punto sull’export italiano e sul Made in Italy. Ci sono 300 milioni di euro pronti con l’Istituto del Commercio Estero in favore delle nostre aziende e discuteremo insieme di come reagire al meglio di fronte a questo momento". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha scritto in un post su Facebook, aggiungendo che altri 350 milioni saranno stanziati per il fondo sull’export di Sace-Simest. Di Maio ricorda inoltre che domani è in programma il vertice Italia-Francia a Napoli con il presidente Macron e "questo dimostra la fiducia che gli altri Stati hanno nell’Italia nel continuare tutte le attività previste".