Coronavirus: Di Castelnuovo (Bocconi), "timore analisti è riduzione investimenti futuri in energie pulite"

Daniela La Cava 27 marzo 2020 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

"La crisi del coronavirus ha impatti anche sul settore energetico, con riduzioni forti nel consumo di petrolio, energia elettrica e gas". È quanto spiega in un video Matteo Di Castelnuovo, Sda Bocconi associate professor of practice ed esperto di economia dell'energia, secondo il quale "nel futuro il timore degli analisti è che il crollo del prezzo degli idrocarburi spinga le aziende a rallentare gli investimenti in energie pulite che già sono destinati a diminuire per problemi di filiera soprattutto in Cina. Ma anche a lungo termine il rischio è che questi investimenti, che peraltro hanno raggiunto il massimo nel 2017 e non sono più cresciuti, subiranno forti contrazioni". "Ecco quindi - continua il docente - che diventa importante il ruolo dei governi, chiamati a un vero e proprio test, che potrebbero lanciare pacchetti di stimolo sostenibile".