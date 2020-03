Coronavirus: Conte, ieri non discusso di eurobond. C'è disponibilità a valutare strumenti necessari

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto riguarda gli strumenti europei ieri nel corso del Consiglio europeo che abbiamo avuto in videoconferenza è emersa, anche nelle conclusioni finali, una formula, che io avevo anticipato nel mio intervento che è stato uno di quelli iniziali: dobbiamo fare tutto quello che è necessario, con tutti gli strumenti a disposizione. Ieri non era la sede per affrontare nel dettaglio, dal punto di vista tecnico, a quali strumenti ricorreremo. Quindi non mi faccia dire eurobond sì o eurobond no ma c'è la disponibilità a valutare e dar fondo a tutte le risorse e a tutti gli strumenti necessari". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla possibilità di ricorrere agli eurobond emersa nel corso della conferenza stampa al termini del consiglio dei Ministri.