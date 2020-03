Coronavirus, Conte: 'chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici'

Laura Naka Antonelli 11 marzo 2020 - 22:07

MILANO (Finanza.com)

"Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendite al dettaglio, a eccezione dei negozi di generi alimentari, di beni di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi su Facebook."Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri, centri estetici, chiudiamo i servizi di mensa, che non garantiscono distanza di un metro di sicurezza". Vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione".