Coronavirus, Conte: 'Chiederemo a Ue tutta flessibilità bilancio necessaria. Firmato Dpcm

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2020 - 06:34

MILANO (Finanza.com)

"Chiederemo alla Ue tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno e l'Ue dovrà venirci dietro e sostenere questo nostro sforzo". E' quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, in un messaggio video su Facebook, parlando delle ricadute del coronavirus sui conti pubblici, a causa della misure e spese straordinarie che il governo sta varando per contenere la diffusione della malattia COVID-19.Nella tarda serata di ieri, Conte ha annunciato di aver firmato il Dpcm, decreto con nuovi provvedimenti anti-coronavirus."Ho appena firmato il Dpcm" sulle nuove misure di contrasto al Coronavirus, ha detto il presidente del Consiglio. Sempre nel messaggio video su Facebook, Conte aveva garantito:"Usciremo insieme da questa emergenza, sapremo superare questa difficoltà e affermarci in tutto il nostro valore"."Quando questa emergenza sarà finita volgeremo lo sguardo indietro e saremo orgogliosi di come il Paese ha affrontato con coraggio questa emergenza, deciso a rialzare la testa: donne e uomini disponibili a rinunciare a qualcosa per un gesto di responsabilità verso i più fragili".