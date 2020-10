Coronavirus: Castelli, “subito sostegni economici per categorie che subiscono limitazioni”

Daniela La Cava 26 ottobre 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

"Insieme alle misure più stringenti e uniformi che arriveranno con il DPCM, ci saranno subito sostegni economici per quelle categorie che subiranno delle limitazioni per fermare la diffusione del virus. Provvedimenti, a cui stiamo lavorando in queste ore, che verranno adottati in modo rapido, per assicurare ristori, indennizzi e cassa integrazione a tutte le realtà coinvolte. Più di quanto abbiamo già fatto a marzo". Così, sui social, il viceministro dell’Economia e Finanze, Laura Castelli. "Sono ore molto delicate per rallentare la seconda ondata della pandemia, e tutelare la vita di ciascuno di noi - prosegue Laura Castelli -. Senza mettere in ginocchio l’economia del Paese, che si sta riprendendo dopo il lockdown. A marzo nessuno, nel mondo, sapeva cosa aveva davanti. Oggi affrontiamo questa seconda ondata con maggiore consapevolezza. E interveniamo adesso per evitare un nuovo lockdown, perché il Paese non potrebbe reggere l’urto".