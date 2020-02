Coronavirus: Castelli, "in campo tutte misure per economia e imprese"

Daniela La Cava 27 febbraio 2020 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

"Oltre ai provvedimenti sanitari, per contenere il virus, stiamo mettendo in atto tutte quelle misure necessarie per evitare problemi alla nostra economia e tutelare il mondo dell’impresa, a partire da quei settori che oggettivamente stanno registrando maggiori difficoltà. In primis turismo e piccola e media impresa". Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, uscendo dal Ministero di Via XX Settembre. "Tutti i Ministeri stanno incontrando, o hanno già incontrato nei giorni scorsi, associazioni di categoria e operatori di settore. Io stessa, ieri, ho partecipato a quello organizzato dal ministro Patuanelli, e sono certa che molte delle richieste che sono state formulate al Governo verranno recepite", ha sottolineato Castelli aggiungendo che "non servono provvedimenti bandiera, il mondo dell’Impresa ci ha chiesto cose concrete, non slogan. E noi stiamo lavorando su quello. A brevissimo, entro fine settimana, verrà adottato un nuovo decreto che contiene la prima parte di queste misure”.