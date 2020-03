Coronavirus, Castelli: decreto aprile con semplificazioni e misure per crescita

Daniela La Cava 29 marzo 2020 - 22:16

MILANO (Finanza.com)

"Chiuderemo il Decreto entro i primi dieci giorni di aprile, in modo di poterlo varare tra il 12 e 13, prima però dobbiamo tornare in Parlamento per chiedere nuovamente di scostarci dai saldi di finanza pubblica. Sicuramente rifinanzieremo le misure del Cura Italia, e avendo la platea di chi li chiederà, potremo anche aumentare gli aiuti". Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, durante una diretta Facebook con il deputato questore Francesco D’Uva. "Nel Decreto di aprile entrerà, sicuramente, una parte di indennizzi sulla base della riduzione del fatturato - ha aggiunto Castelli -. Lo Stato ti deve ridare quello che hai perso nei mesi in cui ti ha fatto chiudere. Spingeremo ancora di più sul Fondo di Garanzia per le Pmi, e le aziende non devono avere paura di chiederlo. Ci sono sia quelli del ministero dello Sviluppo Economico, ma anche quelli presso Cassa Depositi e Prestiti. Stiamo semplificando il più possibile le procedure, c’è l’impegno di tutti per chiudere i Decreti attuativi in modo veloce".