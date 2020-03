Coronavirus, Castelli (MEF): "Occasione per usare il Modello Genova per far ripartire l’economia"

Alessandra Caparello 3 marzo 2020 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

“Interverremo su impresa e lavoro, da una parte, perché ci saranno interventi di cassa integrazione e di sostegno all’occupazione, dall’altra il sostegno alle imprese attraverso le misure che in parte il ministro Patuanelli ha raccontato (ecobonus 100% e incentivi all’auto)”. Così ha detto a Circo Massimo, su Radio Capital, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.“Ci sarà bisogno di un intervento serrato sul turismo e sulla cultura – continua il numero due di via XX Settembre - stiamo parlando anche del settore innovazione, quello che è venuto fuori è che il nostro è un paese arretrato sotto alcune pratiche, pensiamo allo smart working o alla possibilità per i ragazzi di avere una formazione on-line”. “Questa è l’occasione per sburocratizzare e usare il Modello Genova come modello per far ripartire l’economia. Vanno messe sul piatto le cose necessarie e poi quantificare. Ci sono anche strumenti esterni, oltre al deficit, penso ai tanti fondi BEI 25/30 miliardi che quest’anno arriveranno e che sono risorse che si possono coordinare con il mondo della partnership pubblico privato e che, nel corso della storia della BEI sono anche stati utilizzati per calamità naturali, per eventi di questo tipo legati alla salute, insomma si possono fare molte cose coordinando bene le risorse, non è una questione di quanti soldi ci sono ma di come si spendono” conclude Castelli.