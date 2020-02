Coronavirus: Bonomi (Assolombarda), subito sostegno a imprese e persone coinvolte

Titta Ferraro 22 febbraio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

L'emergenza coronavirus colpisce la Lombardia e nello specifico l'area del lodigiano dove sono presenti oltre 1.600 imprese manifatturiere e 14.509 totali. In una nota il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha rimarcato che l'associazione è disponibile "fin da subito a collaborare con le istituzioni per trovare delle soluzioni che possano sostenere le imprese e i lavoratori in questa situazione di crisi". "Saremo dunque impegnati - ha aggiunto - a identificare le modalità più adeguate che vedano tutte le parti lavorare insieme per il sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti".Assolombarda mette a disposizione delle aziende associate un numero dedicato per dare suggerimenti operativi e diffondere informazioni (0258370242 - sic@assolombarda.it). L’associazione inoltre raccomanda alle aziende di fare riferimento alle fonti ufficiali per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.