Coronavirus, Bankitalia: calo occupazione sarà più marcato in secondo trimestre

Laura Naka Antonelli 17 aprile 2020 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

"In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza". E' quanto emerge dal bollettino economico di Bankitalia,