Coronavirus, Bankitalia: 'banche italiane di fronte a crisi con patrimonio e liquidità migliori che in passato'

Laura Naka Antonelli 17 aprile 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

"Lebanche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo". E' quanto emerge dal bollettino economico di Bankitalia, che mette in evidenza, anche, che "nell'ultimo trimestre del 2019 il flusso di nuovi crediti deteriorati in rapporto al totale dei finanziamenti è rimasto stabile. Il tasso di deterioramento dei prestiti è su livelli storicamente molto bassi sia per le famiglie sia per le imprese".