Coronavirus: Avio, al momento procedono le attività in tutti gli stabilimenti

Daniela La Cava 25 febbraio 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Avio, gruppo attivo nella realizzazione e sviluppo di lanciatori spaziali, ha fatto sapere che al momento le attività in tutti gli stabilimenti Avio, in particolare a Colleferro e in Guiana Francese, procedono regolarmente per garantire il raggiungimento degli obiettivi operativi. La società provvederà a diffondere eventuali ulteriori informazioni per aggiornare sugli sviluppi della situazione.Di fronte alla diffusione dell'epidemia, Avio ha nel frattempo deciso di attivare una serie di procedure e provvedimenti volti a tutelare la salute dei dipendenti, clienti e fornitori e la mitigazione degli impatti sull’operatività aziendale, in ottemperanza alle disposizioni del Governo e delle Autorità Sanitarie. A titolo di esempio, si legge in una nota, quali azioni di prevenzione sono in corso la sanificazione degli ambienti di lavoro, la limitazione dei viaggi e delle trasferte non ritenuti fondamentali per il business, e il lavoro a distanza."Relativamente all’infezione di Coronavirus in corso, Avio esprime la propria solidarietà e vicinanza alle comunità e alle persone colpite dall’emergenza", scrive il gruppo nel comunicato diffuso ieri.