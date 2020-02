Coronavirus: 528 i casi accertati in Italia, 305 in Lombardia. 37 in terapia intensiva, 42 guarite

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Almomento in Italia risultano contagiate dal coronavirus 528 persone in 11 regioni e in una provincia autonoma, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute diffuso poco fa. Nel dettaglio, i casi accertati in Lombardia sono 305, 98 in Veneto, 97 in Emilia-Romagna, 11 in Liguria, 3 nelle Marche, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Piemonte, 2 in Toscana, 2 in Campania, 1 nella provincia autonoma di Bolzano, 1 in Abruzzo. I pazienti ricoverati con sintomi sono 158, 37 sono in terapia intensiva, mentre 279 si trovano in isolamento domiciliare. 42 persone sono guarite.