Coronavirus: +46% nuovi casi nell'ultima settimana, la maggior parte in Lombardia - Fondazione Gimbe

Valeria Panigada 13 agosto 2020 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Un incremento del 46% dei nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di una consistente diminuzione dei tamponi (174.671 vs 187.316) nella settimana dal 5 all'11 agosto, rispetto alla precedente. E' ciò che emerge dal monitoraggio della Fondazione bolognese Gimbe, che invita a mantenere alta l'attenzione anche nel corso delle vacanze estive. "Dal 5 all’11 agosto – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si conferma non solo un trend in netta crescita dei nuovi casi e, in misura minore dei pazienti ospedalizzati con sintomi, ma per la prima volta da inizio aprile si registra un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Spie rosse che invitano a non abbassare la guardia e mantenere un grande senso di responsabilità individuale e collettiva".L'andamento del contagio presenta ancora una notevole variabilità tra le aree del paese. 15 regioni fanno registrare un aumento dei nuovi casi: svettano Lombardia (+198) e Sicilia (+153), mentre altrove gli incrementi oscillano dai +5 della Valle d’Aosta ai +98 del Piemonte.In generale, è evidente il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione (stranieri) o di rientro da italiani andati in vacanza all’estero. Infatti se nelle prime tre settimane di luglio i nuovi casi erano stabili (circa 1.400 per settimana), nelle ultime due sono progressivamente aumentati da: 1.736 nella settimana 22-28 luglio a 1.931nella settimana 29 luglio–4 agosto e a 2.818 nella settimana 5–11 agosto.