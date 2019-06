Corneliani: Fondo Investcorp rilancia e famiglia rischia l’uscita (Repubblica)

Titta Ferraro 19 giugno 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Corneliani accorcia la catena e si prepara a una profonda ristrutturazione, che rischia di mettere all’angolo la terza generazione della famiglia di imprenditori mantovana. Lo scrive oggi Repubblica rimarcando come il marchio di moda, rilevato nel 2016 da Investcorp, sotto la gestione del fondo arabo ha chiuso il 2018 in rosso per 12 milioni, un risultato che ha prosciugato il capitale a 42,4 milioni creando una tensione finanziaria che si aggiunge a quella industriale.Con questi numeri - e di fronte a un 2019 di nuovi tagli e ristrutturazioni - Investcorp ha promosso la fusione della capogruppo Sarti srl nella Corneliani spa; un'operazione che si preannuncia complicata perché la società di moda dovrà cambiare più volte lo statuto e la partita Iva, e così facendo rischia di mettere all’angolo la famiglia mantovana che possiede il 49% del capitale. Dopo la fusione tra controllante e controllata, prosegue il quotidiano diretto da Carlo Verdelli, Investcorp potrebbe voler riscrivere gli accordi iniziali, impegnandosi a iniettare 17 milioni in azienda ma senza sovrapprezzo, un’operazione che diluirebbe fortemente quel 49% del capitale che è ancora in mano alla famiglia.