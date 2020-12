Convergenze: debutto col botto a +50% per la società delle colonnine di ricarica EVO per auto elettriche

Titta Ferraro 31 dicembre 2020 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Debutto trionfale in Borsa per Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green. La società è presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only).Le azioni hanno chiuso ieri con un prezzo di € 2,625 in aumento del 50% rispetto al prezzo di offerta di € 1,75, con una forte domanda da parte degli investitori, i quali hanno mostrato un grande interesse e apprezzamento nei confronti della Società. Al termine della seduta la capitalizzazione di Convergenze ha raggiunto circa € 17,9 milioni, escludendo le azioni Price Adjustment Shares."Siamo fieri di essere la prima azienda di Salerno quotata su AIM Italia e siamo ora pronti a crescere e a creare valore per il territorio, anche grazie ai nuovi strumenti che abbiamo a disposizione - ha commentato Rosario Pingaro, Amministratore Delegato di Convergenze - . Miriamo ora ad estendere la nostra infrastruttura di rete proprietaria e ad ampliare la nostra offerta di servizi. Vorrei infine ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, i clienti che in questi anni ci hanno dato fiducia, gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso verso la Borsa, e gli investitori che hanno compreso la validità del nostro modello di business”.Attraverso l’IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae SIM, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a 2,8 milioni, mediante collocamento al prezzo di 1,75 euro ciascuna, di complessive n. 1.600.000 azioni ordinarie, di cui, n. 1.429.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni, e n. 171.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Rosario Pingaro a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.Il capitale sociale della Società ammonta a € 1.437.800 ed è composto da n. 7.189.000 azioni prive di valore nominale, di cui n. 6.836.200 azioni ordinarie e n. 352.800 azioni Price Adjustment Shares non oggetto di ammissione alle negoziazioni.Il flottante della Società è pari al 19,53% del capitale sociale post aumento e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe (21,49% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).