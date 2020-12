Convergenze ammessa alle negoziazioni su Aim Italia dal 30 dicembre

simone borghi 28 dicembre 2020 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, ha ricevuto oggi da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant sul mercato AIM Italia, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 2,8 milioni di euro a fronte di una domanda pari a circa 3x volte l’offerta. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 30 dicembre 2020.Nell’ambito del collocamento il prezzo per ciascuna azione è stato determinato in 1,75 euro. La capitalizzazione della società postcollocamento è pari a oltre 11,9 milioni (12,3 milioni circa in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe), con un flottante del 19,53% (21,49% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, ha commentato: “Ripenso agli albori di Convergenze, fondata con la sola BU TLC nell’ormai lontano 2005: abbiamo fatto tanta strada e tanti km di fibra, aperto una nuova BU Energia e brevettato le ecologiche colonnine di ricarica elettrica EVO. Tutto questo, lavorando sempre con un doppio obiettivo: far crescere la nostra azienda e valorizzare il nostro territorio di origine. Vogliamo continuare a svilupparci, consolidando la nostra realtà territoriale, ma estendendo le nostre attività anche in altre regioni del territorio italiano, per diventare una multi-utility riconosciuta a livello nazionale”.