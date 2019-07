Controsorpasso sulla Grecia: Btp 5 anni sotto muro dell'1%

Titta Ferraro 3 luglio 2019 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Euforia dei Btp con rendimenti in netto calo anche oggi su tutto l'arco della curva. Dopo il ritorno in negativo del tasso Btp a 2 anni, questa mattina spicca la discesa sotto il muro dell'1% del tasso del Btp a 5 anni (minimo a 0,98%) con contemporaneo controsorpasso alla Grecia, il cui bond a 5 anni rende poco più dell'1%. Il tasso non scendeva sotto l'1% dal maggio 2018.A fine maggio c'era stato il sorpasso della Grecia sui Btp sulla scadenza a 5 anni che evidenziava una minor rischiosità dei titoli di stato ellenici rispetto a quelli italiani.Il mercato attende con ottimismo la decisione della Commissione Ue sull'Italia, con l'accantonamento dell'ipotesi di una procedura di infrazione che appare ormai certo. Secondo alcune indiscrezioni, la Commissione ha ben accolto il disegno di legge sull’assestamento di bilancio che permetterebbe all’Italia di mantenere nel 2019 il deficit/PIL al 2,04%.Sulla scadenza a 10 anni il rendimento del Btp è sceso oggi fino all'1,71% con spread Btp-Bund in area 211 pb. Il bond a 10 anni greco rende invece il 2,01%.