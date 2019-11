Contratto banche: entra nel vivo il negoziato Abi-sindacati. Prossimo incontro il 28 novembre

Alessandra Caparello 26 novembre 2019 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Entrano nel vivo i negoziati tra Abi e le organizzazioni sindacali che oggi si sono incontrate per proseguire il confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria.Nel corso dell’incontro, si legge nella nota, si è entrati nel merito dei singoli temi contenuti nella piattaforma per il rinnovo contrattuale. In particolare l’Abi ha fornito risposte alle richieste sindacali in tema di “tutele”, affrontando i profili correlati ai procedimenti disciplinari, alle tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, alla responsabilità civile e agli obblighi delle Parti.Tra gli ulteriori aspetti rilevanti affrontati, spazio agli altri temi già delineati nel precedente incontro: l’area contrattuale, il rapporto tra i livelli di contrattazione e la centralità del contratto nazionale, oltre alle istanze a carattere sociale e di conciliazione vita/lavoro contenute nella piattaforma.Sul tema degli inquadramenti poi l’associazione dei bancari guidata da Antonio Patuelli ha ribadito l’importanza di giungere ad un accordo equilibrato che sappia rendere l’attuale disciplina coerente alle profonde trasformazioni dei modelli di business e dell’attività lavorativa, utilizzando criteri moderni in grado di valorizzare professionalità e competenze.“Dopo una fase iniziale particolarmente complessa, che caratterizza del resto l’avvio di ogni articolata trattativa sindacale – sottolinea Salvatore Poloni, presidente del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro – siamo entrati nel vivo del negoziato. Dopo il confronto di oggi e gli sviluppi nel prossimo ravvicinato incontro del 28 novembre, confido che ci possano essere le condizioni per proseguire costruttivamente la trattativa con un serrato calendario di incontri”.