Contraffazione: un fatturato di oltre 30 mld in Italia. Con il Covid cresce mercato dei medicinali falsi

Valeria Panigada 3 marzo 2021 - 12:12

La contraffazione genera un fatturato illecito di oltre 30 miliardi di euro in Italia, con il settore abbigliamento e quello delle calzature che rimangono i più colpiti. Anche se il Covid si è assistito a una crescita esponenziale del mercato dei medicinali e delle forniture mediche false. E' ciò che emerge dallo “La contraffazione nel contesto economico attuale. I principali strumenti a tutela del Made in Italy” condotto da Rome Business School.I numeri rilevano un incremento del 48% per l’abbigliamento, che resta il settore più esposto con un valore della produzione di 2,2 miliardi di euro, pari al 32,5% del totale. Aumento addirittura del 307% per le calzature e di oltre il 90% per le apparecchiature elettriche e quelle informatiche, con un valore della produzione di 1 miliardo di euro. “Un danno ingente se si pensa che in Italia un posto di lavoro su 3 (circa il 31,5%) si trova nelle industrie che fanno un uso intensivo di marchi e brevetti, contribuendo alla metà del Pil italiano”, ha sottolineato Valerio Mancini, direttore del Rome Business School Research Center.Tuttavia, a seguito della pandemia, anche il movimento di medicinali e forniture mediche illecite attraverso le frontiere è aumentato in modo esponenziale: a meno di due mesi dall’inizio delle attività di controllo, l'OLAF (l'Ufficio europeo per la lotta antifrode) ha individuato oltre 340 società che agiscono come intermediari o commercianti di prodotti contraffatti o non conformi agli standard legati alla pandemia.