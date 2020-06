Contraffazione genera 15 mld di perdite ogni anno nel bilancio degli stati Ue

Valeria Panigada 10 giugno 2020 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

lapresenza di prodotti contraffatti sul mercato comporta per i governi dell’Ue una perdita complessiva stimata a 15 miliardi di euro l’anno, a causa di un gettito fiscale diretto e indiretto ridotto nonché del mancato versamento dei contributi sociali da parte dei produttori illegali. Lo ha rilevato una relazione pubblicata oggi dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il 15% di tutti i prodotti contraffatti nel commercio internazionale sequestrati dalle autorità doganali viola i diritti di proprietà intellettuale (DPI) delle imprese ubicate in Italia.