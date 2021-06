Conto corrente: ora si può aprire con lo Spid, Banca Widiba è la prima banca in Italia a farlo

Valeria Panigada 21 giugno 2021 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Il conto corrente ora si può aprire con le credenziali Spid. Lo fa per la prima volta in Italia Banca Widiba che da oggi fornisce ai futuri clienti una nuova modalità di apertura di conto corrente tramite l’identificazione Spid. "Prima banca in Italia ad erogare questa tecnologia di riconoscimento in fase di apertura conto, Widiba offre così un efficientamento dei processi e dei tempi sempre maggiore, permettendo al cliente di completare la richiesta di apertura conto in pochissimi minuti, in maniera semplice e immediata", si legge nella nota diffusa oggi.Un’iniziativa innovativa a favore degli oltre 20 milioni di italiani che sono già in possesso di credenziali Spid, e che contribuisce alla diffusione di un sistema volto a garantire ai cittadini un accesso ai servizi digitali unico. Ad affiancare Banca Widiba in questo nuovo servizio c’è Infocert, che, grazie alla soluzione integrata nella piattaforma Widiba, consente di certificare l’identità dei clienti e i processi di contrattualizzazione, e di raggiungere i massimi livelli di sicurezza e di ottimizzazione dei tempi.