Conte-bis ammalia BTP e Piazza Affari, spread può scendere ancora (analisti)

Titta Ferraro 4 settembre 2019 - 18:10

MILANO (Finanza.com)

Spazio per nuovi spunti rialzisti dei BTP e Piazza Affari che in queste settimane hanno reagito positivamente alle prospettive di un governo M5S-PD. Oggi Giuseppe Conte ha diramato la lista dei 19 ministri che comporranno il nuovo governo. Una formazione che vede 10 ministri del Movimento 5 stelle, nove del Partito democratico, uno a Leu. Spiccano i nomi del leader del M5S Luigi Di Maio agli Esteri, Roberto Gualtieri nuovo ministro dell'Economia, Luciana Lamorgese agli Interni e Lorenzo Guerini alla Difesa. Il prossimo ostacolo è il voto di fiducia in Parlamento."L'elenco dei ministri conferma l'equilibrio tra M5S-PD e la natura pro-UE del governo - rimarca Matteo Ramenghi, CIO UBS GWM Italia - . Dal punto di vista fiscale, il programma governativo concordato dalle due forze politiche è incentrato sull'evitare l'aumento dell'IVA di 3 punti percentuali, ridurre le tasse sui lavori a basso reddito, introdurre uno stipendio minimo. È possibile che venga introdotta una qualche forma di ridistribuzione".In prospettiva Ramenghi aggiunge: "In effetti, alcune politiche fiscali aggressive e un atteggiamento conflittuale nei confronti dell'UE hanno spinto molti investitori a uscire dal mercato italiano nell'ultimo anno e sembra che ora stiano tornando; quindi la reazione positiva potrebbe continuare (i titoli di stato italiani continuano a produrre circa 80 pb in più rispetto a Spagna / Portogallo dopo tutto)".