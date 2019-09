Conte zittisce tutti e annuncia: sterilizziamo aumento Iva, trovati i 23 miliardi

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2019 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

"La prima bella notizia è che sterilizziamo l'aumento dell'Iva. Neutralizziamo le clausole di salvaguardia, i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati". Così, nel bel mezzo delle polemiche seguite alle dichiarazioni del ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Anzi stiamo lavorando per portare l'Iva sulle bollette dal 10% al 5%, e su latte, pasta pane dal 4% all'1%", ha detto ancora il presidente del Consiglio, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Askanews.In una dichiarazione di fronte a Palazzo Chigi, Conte si è presentato come il riformatore dell'Italia."Io sono il riformatore del Paese, questo è il mandato che ho avuto dagli italiani. Io sono andato in Parlamento non per sterilizzare l'Iva e punto. Ma per una svolta verde, per contrastare l'evasione delle tasse, per modernizzare il Paese, realizzare la digitalizzazione, promuovere investimenti e far volare l'Italia: non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'Iva".