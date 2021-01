Conte verso dimissioni per poi cercare nuova maggioranza, spread Btp-Bund gradisce

Titta Ferraro 25 gennaio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

In calo in avvio lo spread Btp-Bund in area 123 punti base con tasso del decennale a 0,73% dal picco a due mesi e mezzo in area 0,75% toccato venerdì. A tenere banco sono ancora le questioni politiche in Italia. Stando a quanto ricostruito oggi da diversi quotidiani nazionali, il premier Giuseppe Conte sarebbe vicino alle dimissioni per poi provare a formare un nuovo governo che possa contare su una maggioranza più ampia. "Il mio obiettivo è trovare un accordo che dia una chiara prospettiva politica per governare fino alla fine della legislatura", è quanto afferma Conte secondo il quotidiano La Repubblica.Le dimissioni al capo dello Stato potrebero esserci già domani per poi mettere insieme una nuova coalizione che attingerebbe membri del parlamento centristi e cosiddetti "responsabili". Nuovo esecutivo che potrebbe trovare i numeri attingendo anche a una nutrita pattuglia di deputati di Forza Italia. Sempre secondo Repubblica, una decina dei 52 senatori di Forza Italia e una ventina dei 91 deputati sarebbe pronto a sganciarsi.