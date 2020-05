Conte su nuovo decreto anti-Covid: 'azzerati aumenti Iva e accise per 2021. Debiti PA: sbloccati 12 MLD'

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2020 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo decreto elimina l'aumento dell'Iva e delle accise per il 2021. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera sulla Fase 2."Il governo ha deciso di includere all'interno del dl l'eliminazione degli aumenti dell'Iva e delle accise previste per il 2021 dalla legislazione vigente". Conte ha aggiunto che la politica fiscale dovrà essere espansiva, sia pure nei limiti di una gestione oculata della finanza pubblica".Riguardo alla questione spinosa dei debiti della Pubblica amministrazione, il premier ha reso noto che "per la riscossione dei crediti che le aziende vantano nei confronti della Pa saranno sbloccati 12 miliardi di euro con anticipazioni di liquidità della Cdp", precisando che la misura interesserà "regioni, province, città metropolitane, comuni ed enti del ssn".