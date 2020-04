Conte su ipotesi governo Draghi: non sono affezionato alla poltrona

Alessandra Caparello 2 aprile 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

“E’ certo che non ritengo di dover rimanere seduto su questa poltrona vita natural durante”. E’ Giuseppe Conte a parlare in televisione sulla possibilità di un nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi come paventato nei giorni scorsi. “Esaurita l’emergenza sanitaria, se penso ci possa essere un cambio di governo con Mario Draghi? Comprendete che, dovendo lavorare su un’emergenza complessa e impegnativa gli scenari futuri non possono appassionarmi, perché posso dire, l’ho detto dall’inizio e continuo a sostenerlo: il fatto che sia passato un lasso di tempo adesso più ampio, il fatto che ci sia un nuovo governo, non significa che io mi sia affezionato alla poltrona dove sono seduto. Sono sempre nell’ottica di una missione, di un compito che sto svolgendo, oggi più che mai impegnativo, come detto” ha concluso il premier.