Conte su fusione Fca-Psa: "può costituire una grande opportunità per Europa e Italia"

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Lafusione tra l'italiana Fca e i francesi di Peugeot "può costituire una grande opportunità per l'Italia e per l'Europa. Questa fusione dà vita al quarto gruppo mondiale nel settore auto e può segnare la nascita di un importante polo per l'innovazione e lo sviluppo, con effetti benefici per il resto dell'economia europea e nazionale". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nel corso di una intervista a "La Stampa", sottolineando che "l'industria dell'auto è alle prese con la sfida della riconversione ecologica. Sono convinto che la strada del Green New Deal sia quella della crescita".