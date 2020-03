Conte su Decreto Cura Italia: diga protettiva per famiglie e imprese, l'Europa ci segua

Titta Ferraro 16 marzo 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Il Decreto 'Cura Italia' approvato oggi dal governo prevede un sostegno da 25 miliardi di euro per medici, lavoratori, famiglie e imprese; il decreto mobilita finanziamenti per 340 miliardi all'economia reale. Nella conferenza stampa di presentazione del Decreto, il premier Giuseppe Conte ha parlato di una manovra economica poderosa, non possiamo combattere un'alluvione con gli stracci e i secchi. "Abbiamo costruito una vera e propria diga protettiva per famiglie, imprese e lavoratori e vogliamo che l'Europa ci segua".Conte ha specificato che il decreto 'Cura Italia' non basterà da solo e il prossimo step sarà piano di "ingenti investimenti che dovremo promuovere con una rapidità che nostro paese non ha mai conosciuto prima", ha detto Conte al termine del suo intervento. Tra le misure future accennate dal premier ci sono semplificazione, innovazione e alleggerimento delle tasse.