Conte: stop alle attività produttive non essenziali. Aperti alimentari, farmacie, poste

Valeria Panigada 22 marzo 2020 - 00:04

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno Conte ha annunciato nuove restrizioni su tutto il territorio nazionale per limitare il contagio dell'epidemia. In particolare, verranno chiuse tutte le attività non ritenute "necessaria, cruciale e indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali". Rimarranno aperti supermercati e negozi alimentari, ha precisato Conte, senza nessuna restrizione sui giorni di apertura. Aperte anche farmacie, para-farmacie. Verranno assicurati anche i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari, oltre che tutti i servizi pubblici essenziali, come i trasporti. "E' la crisi più difficile che il paese sta vivendo dopo il secondo dopoguerra", ha detto Conte.