Conte riceve incarico da Mattarella: 'all'opera per manovra che contrasti aumento IVA'

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

"Ci separano poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio, dobbiamo metterci subito all'opera per definire una manovra che contrasti l'aumento dell'Iva e tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociali". Così il premier Giuseppe Conte, dopo aver accettato con riserva l'incarico di formare un nuovo governo."Siamo agli albori di una nuova legislatura europea, dobbiamo recuperare il tempo perduto per consentire all'Italia di svolgere il ruolo da protagonista che merita.Nei prossimi giorni tornerò dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e in caso di esito positivo sottoporgli le scelte sulla nomina dei ministri".".