Conte: per le imprese danni seri e diffusi, servirà piano di ricostruzione (Corriere)

Valeria Panigada 16 marzo 2020 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

L'effetto del coronavirus sul mondo delle imprese sarà molto pesante e serviranno misure forti. Lo ha ammesso lo stesso premier Giuseppe che nell'intervista in esclusiva a Il Corriere della Sera di oggi, ha detto: "Questo decreto non sarà sufficiente. I danni saranno seri e diffusi, occorrerà varare un vero e proprio piano di “ricostruzione”". Secondo il premier, dopo il coronavirus "nulla sarà più come prima" e sarà necessario rivedere anche le regole del commercio e del libero mercato.