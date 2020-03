Conte: non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste settimane le più rischiose (Corriere)

Valeria Panigada 16 marzo 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

"Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'intervista in esclusiva pubblicata oggi su Il Corriere della Sera. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 24.747 i casi totali di coronavirus e oltre 1.800 i morti. "Non possiamo abbassare la guardia - ha proseguito Conte - È la sfida più importante degli ultimi decenni, per vincerla serve il contributo responsabile di 60 milioni di italiani".