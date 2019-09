Conte, legge di bilancio: 'Noi siamo per politiche espansive, austerity non adatta in questa congiuntura economica'

Laura Naka Antonelli 25 settembre 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

"Noi siamo per delle politiche espansive, lo abbiamo rivendicato e credo che ci sia una diversa sensibilità in Ue" nel senso che la "stabilità non può essere fine a se stessa". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea generale dell'Onu a New York, stando a quanto riportano le agenzie di stampa italiane.Una politica che punti alla crescita è "non solo nell'interesse dell'Italia" ma di tutti i paesi membri e "c'è una consapevolezza diffusa che le politiche di austerity non siano adatte a reggere questa congiuntura economica di contrazione"."Dobbiamo impostare delle manovre che, pur nel rispetto delle regole, sfruttino tutte le pieghe normative per una politica di crescita", ha continuato Conte, aggiungendo che "nel patto di stabilità e di crescita la stabilità è una premessa per affrontare la crescita, ma nessuno può intenderla come concetto fine a se stesso".