Conte in Europa: premier oggi vola in Germania da Angela Merkel

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Sarà una settimana intesa sul fronte europeo, con l'avvicinarsi del consiglio europeo che prenderà il via venerdì prossimo e si concentrerà sul Recovery Fund. In vista dell'appuntamento, oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sarà in Germania per impegni istituzionali. Lo si apprende in una nota di Palazzo Chigi in cui si precisa che a partire dalle 16 è previsto l'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Seguirà dalle 17.30 una conferenza stampa congiunta.