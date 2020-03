Conte: il 'Cura Italia' non basta, faremo piano investimenti in tempi record e anche tagli tasse

Titta Ferraro 16 marzo 2020 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Siamo consapevoli che questo decreto non basterà. Oggi il governo risponde presente e lo farà anche domani". Cosi il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione del Decreto 'Cura Italia' da 25 miliardi di euro. Il prossimo step, con un nuovo decreto in arrivo ad aprile, sarà avviare un piano di "ingenti investimenti che dovremo promuovere con una rapidità che nostro paese non ha mai conosciuto prima", ha detto Conte al termine del suo intervento. Tra le misure future accennate dal premier ci sono semplificazione, innovazione e alleggerimento delle tasse.